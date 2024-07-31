Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.

Yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta Hırvat oyuncu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir” denildi.

Beşiktaş formasıyla 23 müsabakada görev alan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, toplam 691 dakika forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.