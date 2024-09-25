Beşiktaş Barbaros Bulvarı Türkali Mahallesi'nde, seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. 34 EHA 721 plakalı aracın kadın sürücüsü, motor kısmından yükselen dumanları fark edince aracı hemen sağa çekti. Sürücü, çocuğunu da yanına alarak hızla araçtan indi.

Bu sırada aracın ön kısmında alevler yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışmaları yaptı. Yangın tamamen söndürüldü ancak araçta ciddi hasar oluştu.