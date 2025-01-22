UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş, bugün İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Maç öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, Tüpraş Stadyumu’ndaki White Pepper Restoran’da düzenlenen dostluk yemeğinde UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Bilbao Başkanı Jon Uriarte ve kulüp yöneticilerini misafir etti.

Adalı, yemekten sonra karşılaşmanın dostane bir havada geçmesini dileyerek, UEFA Delegesi Loukas Siotropos ve Athletic Bilbao Başkanı Jon Uriarte’ye üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formaları hediye etti.