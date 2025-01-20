Beta Enerji, motosiklet sporuna verdiği desteği resmileştirdi. Türkiye’nin önde gelen transformatör markalarından Beta Enerji, şimdi de motosiklet sporuna destek veriyor. Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Superbike Şampiyonası’nda yarışacak olan Avrupa Supersport Şampiyonu Bahattin Sofuoğlu, MotoGP tarihinde yarış kazanan en genç yarışçı unvanlı Can Öncü, MotoGP - Moto2 temsilcisi Deniz Öncü ve Türkiye GoKart Mikro Kategori ve Supermoto 50cc Şampiyonu Zayn Sofuoğlu’na destek oluyor.

Şirket, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç motosiklet sporcularına verdiği sponsorluk desteğini bugün gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyete kavuşturdu. İmza törenine, Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal ile Dünya Supersports Şampiyonu ve KNN54 Riders’ın kurucusu Kenan Sofuoğlu’nun yanı sıra genç motosiklet sporcuları katıldı.

“Başarı grafiği her geçen gün yükseliyor”

Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, Türk motosiklet sporunun her geçen gün yükselen başarı grafiğine katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Ülkemizin bayrağını dünyada gururla dalgalandıran 5 gencimizin global yolculuğuna destek olan ilk ve tek Türk şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Amacımız başta 2025 Dünya Superbike Şampiyonası olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mücadelelerinde sporcularımızın yanında olmak. Hedefimiz, motosiklet sporlarını tüm gençlerimiz için daha erişilebilir hale getirirken bu alanda Türkiye’nin elde ettiği başarılara destek vermektir. Her alanda sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmaya ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz ” diye konuştu.

Şirketin destek verdiği sporcularının genç yaşlarına rağmen ulusal ve uluslararası motosiklet sporları camiasında büyük başarılar elde etmiş, adını duyurmuş isimler olduğuna dikkat çeken Ünal, “2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nda dünya şampiyonluğunu elde ederek hepimizin göğsünü kabartan Toprak Razgatlıoğlu kardeşimizin bu başarısını 2025 sezonunda da sürdüreceğine inanıyoruz. Razgatlıoğlu ile birlikte bu yıl ilk kez Dünya Superbike Şampiyonası’nda yarışacak olan Avrupa Supersport Şampiyonumuz Bahattin Sofuoğlu’nun da madalyayla ülkemize döneceğini umut ediyoruz” diye konuştu.

“Gençlerin önündeki mükemmel örnek Kenan Sofuoğlu”

MotoGP tarihinde yarış kazanan en genç yarışçı unvanını kazanan Can Öncü ve MotoGP - Moto2 temsilcimiz Deniz Öncü kardeşlerin de önümüzdeki dönemde uluslararası müsabakalarda Türkiye’nin adını ön sıralara yazdıracağına olan inancını dile getiren Ünal, “Türkiye GoKart Mikro Kategori ve Supermoto 50cc Şampiyonu Zayn Sofuoğlu da küçük yaşına rağmen bu spordaki yeteneğini ve başarısını ispat etti ve dünyanın en hızlı çocuğu unvanını kazandı. Genç sporcularımızın bu üstün başarılarında en büyük pay, Dünya Supersports Şampiyonumuz ve KNN54 Riders’ın kurucusu Kenan Sofuoğlu’na ait. Gençlerimize hem mükemmel şekilde örnek olan hem de onların yetişmesinde büyük emeği ve katkısı bulunan Kenan Sofuoğlu’na bize yaşattığı gurur ve mutluluktan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Beta Enerji olarak bize, Türk motosiklet sporuna katkı verme onurunu yaşattıkları için Kenan kardeşime ve tüm genç sporcularımıza teşekkür ediyor, bu iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

‘‘2025’te motor sporlarında başarılı bir yıl bizi bekliyor’’

Dünya Supersports Şampiyonu ve KNN54 Riders’ın kurucusu Kenan Sofuoğlu, “Kısa sürede Türk sporcularımızın azmini ve gücünü tüm dünyaya gösterdiğimize ve bayrağımızı gururla temsil ettiğimize inanıyorum. Ancak bu kadarı ile durmaya hiç niyetimiz yok. Geçen sene Toprak’la Superbike kategorisinde dünya şampiyonluğunu aldık. 2025’te motor sporlarında başarılı bir yıl bizi bekliyor. Toprak’la beraber bu yıl Bahattin de Superbike kategorisinde yarışacak. Moto2’de Deniz Öncü başarırsa tarih yazacak. Böylece GP kategorisinde ilk şampiyon Türk olacak. Can Öncü, Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu’ndan bu yıl şampiyonluk bekliyorum. Bahattin ve Zayn’ın da başarılarını sürdüreceğine inancım tam. Hedefimiz sürdürülebilir başarıyı yakalamak, yetişen yeni sporcularımızla birlikte yepyeni hikayeler oluşturmak. Motor sporlarının desteklenmesi ve ülkemizde layık olduğu yere gelmesi için katkı sağlayan Beta Enerji’ye ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.