Nilüfer Belediyesi, 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenledi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kurum içi eğitimin ardından, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları ile birlikte mutfak atölyesi yapıldı.

Gastro Akademi'de gerçekleştirilen etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi üyeleri katıldı. Etkinlik, görme engelli bireylerle etkili iletişim kurma yöntemlerinin anlatıldığı eğitimle başladı. Nilüfer Belediyesi psikologu İpek Tanarslan, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayarak, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarını anlamanın önemini belirtti. Tanarslan, "Kendinizi tanıtmayı unutmayın, yardım etmeden önce izin isteyin ve rehberlik ederken bir adım önde olun" dedi.

Eğitimin ardından katılımcılar, mutfak atölyesinde bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve diğer katılımcılar, görme engelli bireylerle birlikte kek yaparak eğlenceli bir deneyim yaşadılar. Hazırlanan keklerin tadına bakan katılımcılar, keyifli anlar geçirdi. Etkinlik sonunda görme engelli bireylere katılım sertifikası verildi.

Nilüfer Belediyesi, tüm engel gruplarına yönelik destekleyici çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor