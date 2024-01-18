Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında apart otelde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.45 sıralarında Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında otel müşterileri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında apart otelde hasar meydana geldi.