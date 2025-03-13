6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sevgilisiyle gittiği kuyumcudaki 250 bin lira değerindeki altın tacı beğenen ancak alamayan kadın, ertesi gün tekrar dükkana giderek hırsızlık planını devreye soktu. Kadın fotoğrafını çektiği tacı alıp kaçarken, kuyumcu Harun K. ise onu yakalamaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan kadının, "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" şeklinde ifade verdiği öğrenilmiş, ’İşyerinden hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edilen Firdevs Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edilmişti.

Aynı kuyumcu sahte altın dişle dolandırılmış

Öte yandan aynı iş yerinde 18 Ocak 2023 tarihinde yaşanan başka bir olayda kuyumcu Harun K.’nin şüpheli Arif K. tarafından 6 adet sahte altın diş satılarak dolandırıldığı ortaya çıktı. Harun K., sahte altın dişleri 1 Cumhuriyet altını ve 150 lira karşılığında satın aldı. Ardından Harun K. yaptığı detaylı incelemede altın dişlerin sahte olduğunu belirledi. Birçok ilçede bu yöntemle kuyumcuları dolandıran Arif K.’nin Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi. Arif K.’nin, kuyumcuyu dolandırdığı anlar ise ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif K.’nin iş yerine girdiği ve sahte altın dişleri sattığı görülüyor.