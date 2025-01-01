Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi’ndeki bedesten esnafından Murat Bıçakçı, dükkanına sığınan bir saksağan kuşuyla sıra dışı bir dostluk kurdu. Doğası gereği evcil olmayan saksağanın insanlarla bu kadar yakın ilişki kurması görenleri hem şaşırttı hem de mutlu etti.

"Dükkanımızın neşesi oldu"

Kuşa ’Rafa’ adını veren Murat Bıçakçı, dostluklarının nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: "10 gün önce ’Rafa’ ile dostluğumuz başladı. İnşallah yeni yıla onunla gireceğiz. Dışarıda oturuyorduk, bir anda yanımıza geldi ve ben onu beslemeye başladım. Besledikten sonra bana alıştı. Geliyor, gidiyor, buralarda dolaşıyor. Karnı acıktığında sürekli gelir, dükkanda dolaşıyor. Dükkanımızın neşesi oldu. Bunlar evcil değil. Ya yuvadan düştü de daha ufakken baktılar. Acaba o süreçte insana mı alıştı? Müşterilerimiz onu çok iyi karşıladı, hatta onu görmeye gelenler var. O da memnun, biz de ondan memnunuz."

Bedesten esnafına sığınan Rafa, şehrin yeni maskotu

Bedestende bıçakçılık yapan Murat Bıçakçı’nın anlattıklarına göre Rafa, dükkana ve çevresine oldukça alıştı. Dükkanda keyifle vakit geçiren ve müşterilerin ilgisini çeken saksağan, çevrede adeta bir maskot haline geldi.

Bu sıra dışı dostluk ve Rafa’nın kendine özgü neşesi, dükkana uğrayan herkesin dikkatini çekiyor.