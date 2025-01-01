Bilecik İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından değerler eğitimi kapsamında Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Cami-Genç Buluşması gerçekleştirildi.

Mihalgazi Camisi’nde düzenlenen buluşmaya İl Müftüsü Ahmet Dilek, Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, İl Vaizesi Koordinatörü Ümmühan Bayrakçı, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Vaizesi koordinatör Ümmühan Bayrakçı, Cami-Genç Buluşmasının amacı ve önemine değindi. Akabinde Cami Müezzin Kayyımı Hasan Kara tarafından öğrencilere cami ve bölümleri tanıtıldı.

Programda öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, gençlerin ve çocukların cami ile vakit geçirmesinin ve camiyi tanımasının önemine değindi.

“Camiler aynı zamanda Müslümanların kimliğidir”

Müftü Ahmet Dilek, “İbadet alanı olarak camilerimiz bizim en önemli ortak değerimizdir. Camiler bulunduğu bölgenin İslam beldesi olduğunu gösteren en önemli sembollerdir ve Müslüman memleketlerin tapusudur. Bulunduğu bölgede kimlik oluşturan camiler aynı zamanda Müslümanların kimliğidir. Şehrimizin sembolü olan Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini gezdiğimizde Kurtuluş Savaşı döneminde düşmanın yaptığı tahribatı görüyoruz. O mübarek mekanların hedef alındığını duvarlarındaki kurşun izlerinden anlayabilirsiniz. Aslında gençler! Düşmanın orada vurmak istediği cami merkezinde oluşan Müslüman kimliğidir” dedi.

Müftü Dilek, “Sevgili Gençler! Hayatınızın bu döneminde, camilerimize olan bağlılığınızı artırmanız son derece önemlidir. Burada bir araya gelerek manevi olarak güçlenebilir, toplum içindeki sorumluluklarınızı daha iyi kavrayabilirsiniz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed gençlere çok önem vermiş, onlara her zaman rehberlik etmiştir. Sizler de bu şuura sahip bireyler olarak geleceğimizi inşa edeceksiniz” diye konuştu.

Program sonunda Müftü Ahmet Dilek, etkinliğe katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, bu tür buluşmaların devam edeceği müjdesini verdi. Buluşma sonunda öğrencilere pilav ikram edildi.