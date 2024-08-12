Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in eski şoförü Güntay Hoş (41), Ardahan’ın Damal ilçesindeki bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Güntay Hoş’un Orhangazi’ye yerleşme hazırlığında olduğu ve Ardahan’daki görevinden yeni ayrıldığı öğrenildi. Genç adamın cenazesi, uzun süre şoförlüğünü yaptığı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in de katılımıyla, Orhangazi’de toprağa verildi.

Olay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in şoförü olan Güntay Hoş ve belediye çalışanları ile restoranda bulunan bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Kavga sırasında Volkan Gök (35) ve Güntay Hoş bıçakla yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Damal Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Güntay Hoş kurtarılamadı. 3 çocuk babası Hoş’un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Volkan Gök’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğu bildirildi. Jandarma, kavgayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Güntay Hoş’un cenazesi Ardahan’dan Orhangazi’ye getirildi ve burada akrabalarının bulunduğu, evli ve 3 çocuk babası olan Hoş, Hz. Ebubekir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Yeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasiler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.