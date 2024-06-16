Bilecik, eğlence dolu ‘GölparkFest’e bomba gibi hazırlanıyor.

Vali Şefik Aygöl, yakında gerçekleşecek olan GölparkFest için gerekli talimatları vererek çalışmaları yakından takip ediyor. Bilecik’te cazibe merkezi haline getirmek istediği Gölpark’ta gerçekleşecek olan festival için konuşan Vali Aygöl, ‘’Gölpark’ı vatandaşlarımıza daha huzurlu, verimli ve eğlenceli bir yer haline getirebilmek adına çalışmalarımız sürmeye devam edecek. Eğlenceye doyacağımız bir festival diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.