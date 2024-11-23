Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardı ardına yaptığı uyarılardan sonra Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezi ve köylerinde kar yağışı başladı.

İlçeye bağlı yüksek köylerde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken İlçe Kaymakamlığı yağan kar nedeniyle kapanan köy yolunun bulunmadığını açıkladı.

İl Özel İdare ve Belediye Ekipleri ilçede kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için teyakkuzda beklerken, yetkililer kar yağışının akşam saatlerinde etkisini daha etkili göstereceği ifade etti.