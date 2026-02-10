Bilecik U16 Gençler Ligi'nin 2025-2026 futbol sezonu sona ererken, 1299 Bilecik Kulübü şampiyon oldu.

7 takımlı Bilecik U16 Gençler Ligi'nin son haftasında şampiyonluk yarışına 31'er puanla giren 2 takımın mücadelesinde rakibini 2-1 yenen 1299 Bilecik Kulübü namağlup şampiyonu oldu. Ligin 12'inci haftasında İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana ligin son maçında 31'er puanla bulunan 1299 Bilecik Kulübü ve Osmanelispor karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan 1299 Bilecik Kulübü puanını 34'e yükselterek namağlup şampiyonu oldu. Son haftanın diğer müsabakalarında Söğütspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor'a 4-1 yenilirken, Vitraspor deplasmanda Güneşspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlar sonrası 34 puanda 1299 Bilecik Kulübü lider, Osmanelispor 31, Vitraspor 21, Bilecik Gençlerbirliği Spor 18, Söğüt ve Güneşspor 12'şer puanla sıralandılar.

Öte yandan Bilecik U16 Gençler Ligi'nin namağlup şampiyonu1299 Bilecik Kulübü Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek.