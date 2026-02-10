Bilecik'in Yenipazar ilçesinde düzenlenen eğitim programında üreticilerin sorunları masaya yatırıldı.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yenipazar'a bağlı Batıbelenören Köyü'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirildi. Programda üreticilerin tarımsal faaliyetler sırasında yaşadıkları sorunlar dinlenerek çözüm önerileri paylaşıldı. Ayrıca çiftçilere 2026 yılında yararlanabilecekleri tarımsal desteklemeler, Tarım Sigortaları (TARSİM) uygulamaları ve ekim tarihleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, programın üreticiler açısından önemine dikkat çekerek, 'Üreticilerimizin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm yolları üzerinde durduğumuz bu programın faydalı geçtiğini düşünüyorum. Emeği geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum' dedi.