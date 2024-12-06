Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte, Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek gençlerle keyifli bir ortam geçirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri daha sergilendi..

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri'ni ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ziyarette gençlerin geleceğine dair hayallerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

Umut dolu kalplerin bir araya geldiği buluşmada sazlar çalındı, sohbetler edildi, sıcak bir aile ortamı yaşandı.

Gençlerin saz eşliğinde söyledikleri türkülere eşlik eden Vali Aygöl, Sevgi Evleri’nin güvenli bir yuva olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Sevgi Evleri’nde büyüyen gençlerin azim ve sevgisiyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyeceğine inandığını söyledi.

Program sonunda gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aygöl, Sevgi Evleri çalışanlarına da özverili emeklerinden dolayı teşekkür etti.