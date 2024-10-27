Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Gökpınar köy sakinleri ile bir araya gelerek köydeki çalışmaları da yerinde inceledi.

Bilecik merkeze bağlı Gökpınar köyünde devam eden sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Aygöl, köy sakinleriyle bir araya gelerek hem projeyle ilgili köy halkının düşüncelerini aldı hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Aygöl ziyarete ve incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Gökpınarlı teyzelerimizin sohbeti, tıpkı onların güler yüzleri gibi içimizi ısıtıyor, onların samimiyeti ve duaları bizlerin çalışma azmini artırıyor. Vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınmasının önüne engel koymak isteyenler bizleri asla yolumuzdan geri döndüremezler. Hainlere inat Türkiye Yüzyılı’nda üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Aygöl’e köylerine yapılan yatırımlar için teşekkür eden Gökpınar sakinleri, yollarının yenilenmesiyle ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.