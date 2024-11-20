Bilecik’in "Doğayla Öğrenme: Orman Okulu Eğitim" ve "Osmaneli Ayvasının Yeniden Doğuşu" projeleri destek almaya hak kazandı.

Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında eylül-ekim dönemi değerlendirme sonuçları açıklandı. Bilecik’in 2 projesi BEBKA’dan destek almaya hak kazandı. Osmaneli’nin meşhur ayva lokumunun BEBKA tarafından desteklenecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, “Osmaneli Belediyesi, meşhur Osmaneli ayvasından üretilen coğrafi işaretli ayva lokumunun kalitesini artırmak amacıyla başlattığı proje, BEBKA Teknik Destek Programı’nda desteklenmeye değer görüldü. 22 projenin yarıştığı programda sadece 7 proje kabul edilirken, Osmaneli Belediyesi’nin projesi de bu başarılı projeler arasında yer aldı. Bu sayede hem ayva lokumunun üretim kalitesi yükselecek hem de bölgenin ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır” dedi.