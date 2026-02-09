Bilecikli taekwondocu Ebrar Çakır Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Batı Grubu Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcu Ebrar Çakır, sergilediği başarılı performansla üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu dereceyle Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazanan Çakır, Bilecik'e gurur yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Demir açıklamasında, 'Sporcumuz Ebrar Çakır'ı ve antrenörümüz Fırat Bedir'i göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Türkiye Finalleri'nde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum' dedi.