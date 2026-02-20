Bilecik'te toplamda yaklaşık 13,7 milyon TL bütçeye sahip iki 'Sosyal Kalkınma' projesi için imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' (SOGEP) kapsamında bir kalkınma ajansı tarafından desteklenen projelerin imza töreni gerçekleştirildi. Törende, 'İz Bırakan Eller: Yerel Kültürün Sunumu, Çömlekçiliğin Geleceğe Dokunuşu' Projesi Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile 'Bilecik Sportif Havacılık Akademisi' projesi ise Bilecik Sportif Havacılık 11 Spor Kulübü Başkanı Tevfik Emre Sever tarafından imza altına alındı.

'P2, P4, P5 ve T1 seviyelerinde pilot eğitimleri verilecek'

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Yaklaşık 13,7 milyon TL bütçeye sahip projelerle; gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması, yerel potansiyelin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. 'Sportif Havacılık Akademisi' Projesi kapsamında yamaç paraşütü alanında P2, P4, P5 ve T1 seviyelerinde pilot eğitimleri verilecek, tandem uçuşlar ve uygulamalı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. En az 30 gence mesleki nitelik kazandırılması planlanan proje ile nitelikli pilot ve eğitmenlerin yetiştirilmesi, kalıcı istihdam imkânlarının oluşturulması ve sportif turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor' dedi.

'12 kadının istihdam edilmesi, 6 gencin çıraklık eğitimi alması ve kadın kooperatifinin kurulması hedefleniyor'

Vali Sözer, diğer proje hakkında bilgi vererek, 'Pazaryeri ilçemize bağlı Kınık Köyü'nde atıl durumdaki eski okul binası restore edilerek modern bir çömlekçilik atölyesine dönüştürülecek. Atölyede kadınlar ve gençlere yönelik mesleki eğitimler verilecek, üretim ve satış faaliyetleri yürütülecek. Proje ile en az 12 kadının istihdam edilmesi, 6 gencin çıraklık eğitimi alması ve kadın kooperatifinin kurulması hedefleniyor. Ayrıca geri dönüşüm temelli üretim modeliyle seramik atıkların yeniden değerlendirilmesi sağlanacak. Projelerle birlikte eğitim, istihdam, girişimcilik, kültür ve turizm alanlarında bütüncül bir kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve Bilecik'in sosyo-ekonomik yapısının güçlendirilmesi bekleniyor. Hayata geçireceğimiz bu projelerle gençlerimizin ve kadınlarımızın üretim ve istihdam süreçlerine daha aktif katılımını sağlamayı, yerel değerlerimizi koruyarak kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.