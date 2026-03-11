1969 Bilecikspor Kulübü'nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, ligde alınan kötü gidişatlar sonrasında tepkileri dile getirmek için Kulübü Başkanı Mehmet Ergün'ün iş yerinin duvarına 'Yönetim İstifa' yazısı astılar.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden 1969 Bilecikspor Kulübünün ligde aldığı kötü sonuçlar sonrası Belekoma Tayfa taraftar grubu geçen hafta Kulüp Başkan Mehmet Ergün'e tepki göstererek, istifaya davet etmişti. Bu tepkilere kulak ardı eden aynı zamanda Bilecik TSO Başkanı da olan 1969 Bilecikspor Kulübü Başkanı Mehmet Ergün'ün bu sefer iş yerinin bahçe duvarına taraftarlar 'Yönetim İstifa' yazısı pankart astı. Ardından Bilecik 1. OSB Müdürlüğünü önene 'Mehmet Ergün İstifa' ve son olarak Bilecik Edebali Stadı önüden 'İstifa Bir Hizmettir' pankartları açan Belekoma Tayfa taraftar grubu başkanın neden istifa etmediğine bir anlam veremediklerini söyleyerek,'Şeffaf olamayan bir yönetimin güven vermesi mümkün değildir. Daha da vahimi; kulüp başkanının taraftarla hiçbir bağ kurmaması, tribünü yok saymasıdır. Bu arma tribünle yaşar. Taraftarı muhatap almayan bir anlayış, bu kulübü temsil edemez. Bugün yükselen istifa çağrılarına kulak tıkamanız, sessiz kalarak süreci yok saymanız en çok sizin zararınıza olacaktır. Bu çağrılar kişisel değil, kulübün geleceği içindir. Görmezden gelmek sorumluluğu ortadan kaldırmaz, aksine daha da büyütür. Şunu da herkes bilmelidir; bu kulüp kimsenin babasının malı değildir' dediler.