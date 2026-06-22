Bilecik'te kontrolden çıkan ATV'nin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merve A. idaresindeki 11 ACJ 642 plakalı ATV, Şükraniye-Demirköy istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Merve A. ile araçta yolcu olarak bulunan Gökhan A. ve İclal A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acil servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.