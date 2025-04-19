İlk önce Vali Şefik Aygöl tarafından ağırlanan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Amiri Özgür ve görevli çalışanlar teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Ardından Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından da ağırlanan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Amiri Özgür ve görevli çalışanlar teşekkür plaketlerini aldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Bilecik’in huzuru, düzeni ve güvenliği için gece gündüz demeden emek veren Zabıta Müdürlüğü personellerimize plaketlerini takdim ettik. Şehrimize katkıları ve özverili çalışmaları için her birine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini paylaştı.