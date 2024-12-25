İmzalanan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü ile Bilecik’teki kamu kurumlarında çalışan ve lisans derecesine sahip personelin kişisel, mesleki, akademik ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında, BŞEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından verilen yüksek lisans eğitimlerine kamu çalışanları için ek kontenjan ayrılacak. Böylece tüm kurum personelleri, akademik gelişimlerini destekleme fırsatı bulacak.

Yapılan bu anlaşma, hem kurumların kapasitesini artıracak hem de çalışanların bireysel kariyer hedeflerine katkı sunacak. Üniversitenin, başarıyla sürdürdüğü lisansüstü eğitim programlarına daha geniş bir katılım sağlanması bekleniyor.