Bilecik’in Vezirhan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilecik’e bağlı Vezirhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, E.T. isimli şahsın ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerin operasyonu sonucu yakalanan E.T., işlemlerinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Kaynak: İHA