Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, vali yardımcıları ve kurum amirlerinin katılımıyla ’İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Bilecik için yapılan değerlendirmelerde, altyapı projeleri, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki yatırımlar ele alındı. Vali Aygöl, toplantının ardından, şehrin her alanda daha hızlı ve etkili hizmet alabilmesi için koordinasyonun daha da artırılacağına dikkat çekti. Bu tür toplantılar, Bilecik’in geleceğine katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Gelecek yıllarda Bilecik, modernleşen yapısıyla büyümeye ve gelişmeye devam edecektir"

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Vali Aygöl, "Bilecik, son yıllarda hızla gelişen bir şehir olarak, yaşam kalitesini artıracak projelerle büyümeye devam ediyor. Yeni sanayi yatırımları, altyapı yenilemeleri ve turizme yönelik projelerle şehre katma değer sağlanırken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik de göz önünde bulunduruluyor. Bilecik’in stratejik konumu ve doğal güzellikleri, şehrin hem yerel hem de ulusal anlamda daha fazla dikkat çekmesine imkan sağlıyor. Gelecek yıllarda Bilecik, modernleşen yapısıyla büyümeye ve gelişmeye devam edecektir" dedi.