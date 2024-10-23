Bilecik’te seyir halindeki kamyonet yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa çarparak, yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki Şener K. idaresindeki 11 DP 036 plakalı kamyonet, belediye karşısında yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışan Tunahan U. çarptı. Yaşanan trafik kazasında yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.