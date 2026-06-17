Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köylü pazarı hizmete açıldı.

Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 25 dükkândan oluşan Köylü Pazarı, düzenlenen çalışmaların ardından hizmet vermeye başladı. Tamamı Osmanelili yerel üreticilere tahsis edilen pazarda, çiftçilere dükkânlar ücretsiz olarak verildi. Proje ile vatandaşların kaliteli, doğal ve uygun fiyatlı ürünlere doğrudan üreticiden ulaşması hedeflenirken, belediye tarafından belirlenen fiyat politikası kapsamında ürünlerin zincir marketlerin altında fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Köylü Pazarı'nın ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Osmaneli'miz tarımın ve üretimin merkezi olan bir ilçedir. Bugün hizmete açtığımız Köylü Pazarımız ile hem üreticimizin emeğine sahip çıkıyor hem de vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlıyoruz. 25 dükkânımızı yerel çiftçilerimize ücretsiz olarak tahsis ettik. Amacımız, üreticimizin daha fazla kazanması ve halkımızın kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesidir. Belediyemiz tarafından belirlenen fiyat politikası sayesinde ürünler zincir marketlerin altında fiyatlarla satışa sunulacaktır. Osmaneli'mize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşerilerimizi köylü pazarımıza davet ediyorum.'