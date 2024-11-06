Bilecik’te trafik ekipleri tarafından öğrencilere “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında trafik görevlileri tarafından Bozüyük Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda 84 öğrenciye seminer verildi. Seminerde ‘Trafik Kuralları ve Güvenliği’ konulu ele alınırken, asıl amacın öğrencilerin trafikte bilinçli ve sorumlu birey olmaları vurgulandı. Ekipler, seminer sonunda öğrencilerin kendileri için önemine değinerek, geleceğin güvence altına alındığı söylediler.