Kaza; dün gece Bilecik merkez Eski Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı’ndan Tepebaşı mevkiine seyir halindeki Ahmet Z. idaresindeki 26 GD 311 plakalı motosiklet, kavşak içerisinden Dedeoğlu Caddesi istikametine giden Furkan U. idaresindeki 11 AAU 222 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ahmet Z. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.