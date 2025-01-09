Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda hareket eden 43 ABK 596 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Ç., TOKİ kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde yolcu olarak bulunan Mesut G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA