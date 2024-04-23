Bilecik’te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Şeyh Edebali Üniversitesinden kent merkezi istikameti Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki Ersin C. idaresindeki 34 CKT196 plakalı motosiklete kavşakta dönüş yapan Mehmet S. idaresindeki 26 AH 786 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.