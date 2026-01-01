Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, şube üyeleri ve kadın personellerinin katılımıyla Bilecik Polisevi Şube Müdürlüğünde Mum Workshop etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar, keyifli ve anlamlı bir akşam geçirirken birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Kadın personel ve dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, dayanışma ve birlik duygusu ön plana çıktı. Mum yapım atölyesinde el emeği ürünler ortaya konulurken, samimi ortam katılımcılara moral ve motivasyon sağladı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, 'Birlikte ürettik, birlikte güzelleştirdik. Kadın personelimiz ve dernek üyelerimizle keyifli, anlamlı ve sıcacık bir akşam paylaştık. Birliğimiz daim, dayanışmamız güçlü olsun' dedi.