Tarihi dokusu, huzur veren manzarası ve sahil yaşamıyla Bursa’nın incisi olan Mudanya, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla yeniden canlanıyor. Mudanya’nın yıllardır özlenen sahil düzenine kavuşması için hayata geçirilen İstasyon Caddesi Projesi’nde artık sona yaklaşıldı.

Bursa’nın daha yaşanabilir ve sağlıklı hale gelmesi için tüm ilçelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin sahil ilçelerinden Mudanya’da başlattığı İstasyon Caddesi projesinde artık sona yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çalışmaları yerinde inceleyerek Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve ekiplerden bilgi aldı. İlçe halkının büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sohbet edip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İstasyon Caddesi’nde yürütülen projenin bölgeye değer katacağını belirten Mudanyalılar, Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Projenin yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, yaklaşık bin 100 metrekare yeşil alan elde edileceğini söyledi. Az enerjiyle iyi bir aydınlatma elde etmek için yatırımların yapıldığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Proje kapsamında 600 metrekarelik bir seyir terası elde ettik. Bölgeye gelenlerin keyifle vakit geçireceği bir alan olacak. Yüzmek veya sahili kullanmak isteyenler için 500 metrekarelik alanı bin 800 metrekareye çıkartarak daha fazla alan kazanmış olduk. Bu alanların da plaj olarak kullanılmasını istiyorduk. Bunu başardık" diye konuştu.

İstasyon Caddesi Projesi’nin Mudanya’ya ve Bursa’ya değer katacağını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, gelen herkesin büyük bir keyif alacağını vurguladı. Projede iklim krizini de düşünerek farklı yöntemler uyguladıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Yağmur suyu üretimi ile biyolojik hendek dediğimiz ‘Bioswale’ uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede hem taşkın riskini azaltıyoruz hem de yağmur suyunun toprağa yavaşça süzülmesini sağlıyoruz. Böylece yeraltı su kaynaklarını beslemiş oluyoruz. Çevre dostu ve estetik bir altyapıyı oluşturuyoruz. Geleceğe daha yeşil ve daha güçlü bir iz bırakacak çalışmaları yakın zamanda bitirerek halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.