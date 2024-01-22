Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkisinden Teyfikbey Caddesine seyir halindeki 11 ABH 340 plakalı motosiklet sürücüsü Z.M.A. arka tekerinin zincir atıp kitlenmesi sonucu dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.