Bilecik'te yapım çalışmaları tamamlanan ve son düzenlemeleri sürdürülen yeni valilik hizmet binası hizmete hazır.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, modern mimari anlayışıyla inşa edilen ve birçok kamu kurumunu aynı çatı altında toplayacak olan yeni Valilik hizmet binasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kurumların taşınma sürecinin kademeli olarak planlandığını belirten Sözer, önümüzdeki haftadan itibaren bazı kurumların yeni binada hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Önümüzdeki haftadan itibaren bazı kurumlarımız yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlayacak. Tüm birimlerimizin kademeli şekilde taşınmasıyla birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı, daha düzenli ve daha erişilebilir kamu hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Yeni hizmet binamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.