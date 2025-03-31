Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılış törenine, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Güven Sönmez, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ile sanatseverler katıldı. Açılış konuşmasında, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sanatçılara olan desteklerin süreceğini belirterek, Bilecik’i sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Başkan Subaşı, genç sanatçıları tebrik etti ve yerel sanat etkinliklerinin toplum üzerinde yaratacağı olumlu etkilerden bahsetti.

‘Yüzey Gerilimi’ sergisi, farklı sanatsal yaklaşımları bir araya getirerek ziyaretçilerine derinlikli bir sanat deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sergi, 15 Nisan’a kadar Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.