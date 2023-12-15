Bilecik’te vatandaşları rahatsız edecek cinsten para toplayan şahıs zabıta tarafından yakalandı.

Bilecik’te vatandaşları sözleriyle rahatsız edecek cinsten para toplayan bir bayan dilendi ihbarı alan zabıta ekipleri kenttin dört bir yanına dağıldılar. Küçük Sanayi Sitesinde bir bayanın bu tarza para istediği gören ekipler hemen şahsı takibe aldı Eskişehir’den geldiği ve üstü başı yırtık olan kadın ekiplerce zabıta aracına alınarak, müdürlüğe götürüldü. Şahsa Kabahatler Kanunu’na göre 617 lira ceza yazılırken, şahıs Eskişehir’e gönderildi.