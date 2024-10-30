Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Adapazarı Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerine tanıtıldı.

SUBÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, YKS’ye hazırlanan Adapazarı Yunus Emre Anadolu Lisesi 12’inci sınıf öğrencilerini ağırladı. Üniversite adayı öğrencilere Bilişim Teknolojileri MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Selim Över ve Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Burak Ağgül tarafından bilgilendirici bir sunum yapıldı. Sunumda; bilişim teknolojileri alanının önemi, kariyer alanları ve MYO’daki eğitim bilgisi anlatıldı. Akademisyenler ayrıca öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Sunumun ardından öğrencilere MYO’nun sınıfları ve laboratuvarları gezdirilerek fiziksel imkanlar tanıtıldı.