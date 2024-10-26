Turnuvanın sponsorları Rıdvan Kocaağa, Kocaağa Tarım ve Kocaağa Sigorta’ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Organizasyonda, Başarıyı Sevenler Grubu birinci olarak şampiyon olurken, Şimşekler Grubu ikinci, Şampiyon Üçlüsü ise üçüncü sırayı aldı. Merkez Müdürü Gökhan Yavuz, turnuvanın düzenlenmesinde katkı sağlayan başta Fatmaana Tetik ve Ayşe Mutlu öğretmenler olmak üzere, Serkan Tetik, Zeki Savaş, Pınar Karababa, Fevzi Çetin ve Muammer Güler’e ve turnuvaya katılan 20 takım ve destek veren velilere de teşekkür etti.