20 Ekim’de öldüğü açıklanan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in cenaze töreni New Jersey’deki Skylands Stadium spor kompleksinde yapıldı. Törende bazı örgüt mensuplarının yüzlerini şapka, gözlük ve maskelerle gizlemeye çalışması dikkat çekti ve bu görüntüler oldukça konuşuldu.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cenaze töreni boyunca yüzlerini gizlemeye çalışan örgüt üyelerinin kimlikleri belirlendi. Haber Report’un sosyal medya paylaşımına göre, eski Binbaşı Ahmet Kalkan, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski Binbaşı Engin Büker, törende yüzlerini saklayan isimler arasındaydı.

15 Temmuz soruşturmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu’nun, darbe girişimi sırasında ABD’de bulunduğu ve örgütte kritik görevlerde yer aldığı biliniyor. Eski Binbaşı Engin Büker ise FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçmış ve sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapan örgüt mensuplarından biri olarak biliniyor.