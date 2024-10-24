Eski Başbakan, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti'nin üçüncü Genel Başkanı Binali Yıldırım, Bursa eski Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu ofisinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı Çavuşoğlu sosyal medyasında yaptığı paylaşımında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Paylaşımda, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ofisimizi teşrif etmiştir. Zat- ı alilerine bu nazik ziyaretleri için şükranlarımı sunarım. Bu ziyareti ile bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Kendisine çalışmalarında kolaylıklar diler, sağlık ve afiyet niyaz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: iha