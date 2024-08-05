Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin en doğru şekilde tercihlerini yapabilmeleri amacıyla açtığı YKS Tercih noktalarından 20 ilçede binin üzerinde genç faydalanarak tercihini Büyükşehir ile birlikte yaptı.

“Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında” sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, üniversite tercihi yapacak gençlere yol göstermek amacıyla başlattığı YKS Tercih Desteğinden 20 ilçede binin üzerinde öğrenci faydandı. Uzmanlar eşliğinde bilgilendirilen gençler, doğru tercihi yaparken hangi aşamaların öncelikli olması gerektiğini öğrenerek tercihlerini yaptı. Son güne kadar katılımın yoğun olduğu Balıkesir Gençlik Ofislerinden yararlanan gençler ve velileri memnuniyetlerini dile getirdi. Tercih desteğinden yararlanan Kadir Can “Buradan aldığım destekten çok memnunum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tercihler konusunda bize çok yardımcı oldu. İnternetten görüp geldim, çok da memnun kaldım.” diye konuştu.