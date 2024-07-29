Hangi Ülkenin: İspanya

Kurucusu: Amancio Ortega, Rosalia Mera

Kuruluş Tarihi: 1975

Şehir: Arteixo

Hizmet Bölgesi: Uluslararası

Önemli Kişiler: Ivana Bolta

Alan: Perakende

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.zara.com

Zara Hakkında Bilgi

Zara giyim firması, 1975 yılında İspanya’da kurulmuştur. Kurucuları Amancio Ortega ve Rosalia Mera’dır. Zara giyim firması Uluslararası hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Ivana Bolta’dır. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Zara’nın resmi sitesine www.zara.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Zara 1975 yılında Amancio Ortega ve Rosalia Mera tarafından İspanya Galiçya’da kurulmuştur. Dünya’nın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biri olmaktadır. Dünya genelinde 2015 yılı itibariyle 88 Ülke’de 2.000’in üzerinde mağazası vardır. Türkiye’de ise 37 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara, grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile birlikte Bershka, Zara Home, Stradivarius, Uterque, Oysho, Pull and Bear ve Massimo Dutti markaları da yer almaktadır.

Zara Hangi Ülkenin

Cevap: İspanya

Zara Ürünleri

Erkek giyim, kadın giyim, iç çamaşırı, ayakkabı, kozmetik, çocuk giyim ve aksesuar ürünlerini Zara Mağazaları’nda bulabilirsiniz. Çocuk giyimi bazı ülkelerde Zara Kids adında başka bir mağazada yer almaktadır. Ayrıca giyim hariç Zara Home adı ile ev eşyaları ve tekstil satılan bir mağaza zinciri haline gelmiştir.

Zara’nın Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler

Fas

Mısır

Tunus

Güney Afrika

Çin Halk Cumhuriyeti

Japonya

Güney Kore

Suudi Arabistan

İsrail

Endonezya

Birleşik Arap Emirlikleri

Hindistan

Malezya

Singapur

Tayland

Filipinler

Kuveyt

Lübnan

Kazakistan

Tayvan

Bahreyn

Ürdün

Katar

Suriye

Umman

Nepal

İspanya

Fransa

İtalya

Almanya

Birleşik Krallık

Portekiz

Rusya

Yunanistan

Polonya

Türkiye

Belçika

Hollanda

Romanya

Avusturya

İsviçre

Hırvatistan

İrlanda

İsveç

Ukrayna

Macaristan

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Kıbrıs Cumhuriyeti

Slovenya

Finlandiya

Letonya

Litvanya

Sırbistan

Norveç

Danimarka

Estonya

İzlanda

Lüksemburg

Slovakya

Makedonya

Andorra

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Gürcistan

Malta

Monako

Karadağ

Meksika

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kanada

Kosta Rika

Dominik Cumhuriyeti

El Salvador

Guatemala

Honduras

Panama

Porto Riko

Avustralya

Brezilya

Arjantin

Kolombiya

Venezuela

Şili

Uruguay

Ekvador

Peru