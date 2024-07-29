Hangi Ülkenin: İspanya
Kurucusu: Amancio Ortega, Rosalia Mera
Kuruluş Tarihi: 1975
Şehir: Arteixo
Hizmet Bölgesi: Uluslararası
Önemli Kişiler: Ivana Bolta
Alan: Perakende
Ürün: Giyim
Resmi Sitesi: www.zara.com
Zara Hakkında Bilgi
Zara giyim firması, 1975 yılında İspanya’da kurulmuştur. Kurucuları Amancio Ortega ve Rosalia Mera’dır. Zara giyim firması Uluslararası hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Ivana Bolta’dır. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Zara’nın resmi sitesine www.zara.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Zara 1975 yılında Amancio Ortega ve Rosalia Mera tarafından İspanya Galiçya’da kurulmuştur. Dünya’nın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biri olmaktadır. Dünya genelinde 2015 yılı itibariyle 88 Ülke’de 2.000’in üzerinde mağazası vardır. Türkiye’de ise 37 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara, grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile birlikte Bershka, Zara Home, Stradivarius, Uterque, Oysho, Pull and Bear ve Massimo Dutti markaları da yer almaktadır.
Zara Hangi Ülkenin
Cevap: İspanya
Zara Ürünleri
Erkek giyim, kadın giyim, iç çamaşırı, ayakkabı, kozmetik, çocuk giyim ve aksesuar ürünlerini Zara Mağazaları’nda bulabilirsiniz. Çocuk giyimi bazı ülkelerde Zara Kids adında başka bir mağazada yer almaktadır. Ayrıca giyim hariç Zara Home adı ile ev eşyaları ve tekstil satılan bir mağaza zinciri haline gelmiştir.
Zara’nın Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler
- Fas
- Mısır
- Tunus
- Güney Afrika
- Çin Halk Cumhuriyeti
- Japonya
- Güney Kore
- Suudi Arabistan
- İsrail
- Endonezya
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Hindistan
- Malezya
- Singapur
- Tayland
- Filipinler
- Kuveyt
- Lübnan
- Kazakistan
- Tayvan
- Bahreyn
- Ürdün
- Katar
- Suriye
- Umman
- Nepal
- İspanya
- Fransa
- İtalya
- Almanya
- Birleşik Krallık
- Portekiz
- Rusya
- Yunanistan
- Polonya
- Türkiye
- Belçika
- Hollanda
- Romanya
- Avusturya
- İsviçre
- Hırvatistan
- İrlanda
- İsveç
- Ukrayna
- Macaristan
- Bulgaristan
- Çek Cumhuriyeti
- Kıbrıs Cumhuriyeti
- Slovenya
- Finlandiya
- Letonya
- Litvanya
- Sırbistan
- Norveç
- Danimarka
- Estonya
- İzlanda
- Lüksemburg
- Slovakya
- Makedonya
- Andorra
- Azerbaycan
- Bosna-Hersek
- Gürcistan
- Malta
- Monako
- Karadağ
- Meksika
- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
- Kanada
- Kosta Rika
- Dominik Cumhuriyeti
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Panama
- Porto Riko
- Avustralya
- Brezilya
- Arjantin
- Kolombiya
- Venezuela
- Şili
- Uruguay
- Ekvador
- Peru