BiP, üniversite iş birlikleriyle hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yeni yaptığı anlaşmayla İstanbul Galata Üniversitesi’nin öğrenci, akademisyen ve idari personeline yerli çözümler sunacak olan platform, böylece üniversitenin dijitalleşme sürecine de katkı sağlayacak. Üniversite bünyesindeki öğrenci, akademisyen ve idari personel ‘BiP Keşfet’ üzerinden birbirleriyle iletişim kurabilecek.

İletişim ve yaşam platformu BiP, farklı sektörlerdeki iş birlikleriyle kullanıcılara geniş yelpazede çözümler sunmaya devam ediyor. Daha önce İstanbul Kültür Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yapan BiP, şimdi de İstanbul Galata Üniversitesi ile anlaşma yaptı. İmza töreni, BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe ve İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel’in katılımıyla İstanbul Galata Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Yüksektepe: “Eğitimi teknolojiyle destekliyoruz”

İş birliği kapsamında İstanbul Galata Üniversitesi’nin dijitalleşme sürecine destek sağladıklarını belirten BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, “Platform olarak, gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle farklı alanlarda pek çok kullanıcıya kolaylıklar sunuyoruz. Üniversitelerle iş birliği yaparak eğitimi, yerli ve üstün Turkcell teknolojileriyle desteklemeyi önemsiyoruz. BiP Keşfet’te sadece İstanbul Galata Üniversitesi’nin öğrenci, akademisyen ve idari personelinin erişebildiği kapalı devre bir iletişim platformu sunacağız. Bu uygulamayla başta öğrenci işlerindeki bazı işlemler olmak üzere, ders ve okul bilgilendirmeleri, yemekhane bilgileri, okul içi duyurular, dijital öğrenci kimlik kartı gibi pek çok fonksiyon üniversiteye özel oluşturulan BiP servisine taşındı. Ayrıca İstanbul Galata Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen aday öğrenciler için bir alternatif sosyal medya ağı olarak kullandığı açık servisi de BiP Keşfet’te konumlandı. Herkese açık olan bu servis üzerinden adaylar üniversite ve bölüm bilgilerine, etkinlik ve söyleşilerle ilgili bilgilendirmelere ve öğrencilere özel ödüllü anket sorularına anlık olarak ulaşabilecekler. Kullanıcılara kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Çengel: “Hızlı ve kolayca anlık haberleşme sağlanabiliyor”

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel de gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Üniversite olarak dijital teknolojileri kullanarak hayatı kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya önem veriyoruz. Bu noktada BiP Keşfet sayesinde öğrencilerimiz, hocalarımız ve idari personelimiz arasında hızlı ve kolayca anlık haberleşme sağlanabilecek. Aday öğrencilerimiz de Üniversitemizle ilgili bilgilere BiP Keşfet üzerindeki açık kanal üzerinden anlık ulaşabilecek. Bu anlaşmayla yerli ve güvenilir bir dijital altyapıdan yararlanmak bizleri memnun ediyor. Anlaşmanın herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum.”