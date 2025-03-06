Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yılbaşında yayımladığı düzenlemeyle, yeni ÖTV oranları doğrultusunda artış oranı yüzde 7,56 olarak belirlenmişti. Bu düzenleme ile sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi, yaklaşık 13 kuruşluk bir artışla 1,8312 TL'ye çıkmıştı.

Bir önceki düzenleme ise Eylül 2024'te yapılmıştı. Bu düzenlemeyle sigaradaki nispi vergi oranı yüzde 53,5'e düşürülürken, maktu (sabit) vergi tutarı ise 7,80 TL'ye çıkarılmıştı.

Ocak ayında gerçekleşen ÖTV artışının ardından zamlanan sigara fiyatları, mart ayında bir kez daha değişti.

Bu ay, sigara fiyatlarına 8 TL'lik bir zam yapıldı. Mart ayında ilk zammı JTI grubu uyguladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, paket başına 8 TL'lik bir artış olduğunu belirtti. Yapılan zamla birlikte, JTI grubunun en pahalı sigarası 91 TL'ye, en ucuzu ise 75 TL'ye satılmaya başlandı.

JTI grubunun ardından, Esse grubuna da bir zam geldi. Yeni fiyatlara göre Esse grubundaki en ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 90 TL oldu.

Captain Black grubu ise mart ayında zam yapmama kararı aldı.

Bingöl hesapladı: Bir paket sigaranın ne kadarı vergi?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigara fiyatlarındaki artışın ardından bir paket sigaranın ne kadarının vergi oluşturduğunu hesapladı.

Bingöl, 80 TL'ye satılan bir paket sigaranın yüzde 80,66'sının vergilerden oluştuğunu, yüzde 19,35'inin ise üretici, dağıtıcı ve bayi paylarına gittiğini belirterek, "Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın 64 lira 52 kuruşu ÖTV ve KDV’dir. Yani 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir." dedi.

Ortalama 80 TL olan bir sigaranın vergisiz fiyatı ise 15,8 TL.

Geçen sene durum nasıldı?

Bingöl, 5 Nisan 2024 tarihinde yaptığı hesaplamada ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükünün yaklaşık yüzde 80 civarında olduğunu belirtip "60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir." demişti.

Sigara vergileri, şirket vergilerini dörde katladı

Ocak ayında tütünden alınan ÖTV tutarı 34.5 milyar TL olurken, vergi gelirlerinin yüzde 4.37’sini oluşturdu. Buna göre tütün ürünlerinden alınan ÖTV tutarı (34.5 milyar TL) şirketlerin ödediği kurumlar vergisini (8 milyar TL) dört katladı. Sigara kullananlar ocak ayında şirketlerden yüzde 331 daha fazla vergi ödedi.