Sigaraya yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara zam yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte grubun en düşük fiyatlı sigarası 62 TL'ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 77 TL'ye yükseldi.

Önceki zamların ardından Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarına ait sigaralarda da fiyat artışları yaşanmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna yapılan son zamlarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.