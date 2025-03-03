Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, geçmişte yaygın olarak kullanılan birçok ürün, nostaljik birer objeye dönüşerek tozlu raflarda yerini alıyor. Kasetçalar, el değirmeni, el yapımı duvar saatleri gibi eskiden her evin vazgeçilmezi olan gaz lambaları ve gemici fenerleri de günümüzde nostaljik dekoratif ürünler olarak raflarda meraklılarını bekliyor. Eskiden her evin ışık kaynağı olarak kullanılan gaz lambaları ve gemici fenerleri günümüzde ihtiyaçtan çıkıp bir dekor eşyasına dönerken, özellikle balkon ve bahçe süslemelerinde tercih ediliyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Demirel, emekliliğinin ardından çocukluk hayalini gerçekleştirerek açtığı antika dükkanında gaz lambalarına artan ilgiyi gözlemlediğini söyledi. Tarihi Hasır Pazarı'nda açtığı 5 metrekarelik dükkanında antika eşyaların tamirini yapan Demirel, eskiye duyulan özlemle gaz lambalarının kullanılmaya devam edildiğini, ancak daha çok dekoratif amaçlı tercih edildiğini ifade etti.

Eski dönemlerde dışarıda gemici feneri evlerde ise gaz lambaları ya da lüks denilen ispirtolu lambaların kullanıldığını ve ışık kaynağı olarak her evde mutlaka bulunduğunu belirten Demirel, teknoloji ile birlikte unutulan ve tozlu raflara kaldırılan gaz lambalarının günümüzde yeniden ilgi görmeye başladığını ifade ederek "Artık gaz lambaları kullanım amacını aşsa da dekoratif olarak tercih ediliyor. Bu sebeple ilgi de her geçen gün artıyor. Nostaljik bir eşya olmaması sebebiyle de tercih edenler oluyor. Şu an ürünlerin kalitesi, eskiliğine göre fiyatları değişirken gaz lambaları 450 TL’den başlıyor, gemici fenerleri ise 800 TL’den başlıyor" dedi.