Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada bir açıklama yaparak, bira fiyatlarına yüzde 5 oranında artış beklendiğini duyurdu.

Alkollü içeceklerin fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Dündar, bira fiyatlarına yönelik gelecek zam hakkında, "Bira gruplarında yüzde 5 gibi bir artış bekleniyor. Ancak bazı iddiaların aksine, artış oranı 15 gibi yüksek bir seviyeye çıkmayacak" dedi. Daha önce 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyuran Dündar, bu kez de Efe rakı grubuna zam yapıldığını belirtti.

Buna göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik rakının fiyatı 995 liraya çıkmıştı. Beylerbeyi Teragold 70'lik rakı ise 895 liraya yükselirken Beylerbeyi Göbek 100'lük rakının fiyatı 1350 TL'yi bulmuştu.