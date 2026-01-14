Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda ve Biruni Üniversitesi organizasyonunda yürütülen 'Sokakta, Bahçede, Kafede: Bilim Her Yerde!' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan 6 ilde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla 'Bilim Kafe' etkinliklerini başlatmasının ardından Biruni Üniversitesi tarafından çeşitli illerde programlar düzenlendi. Ocak ayının ilk haftasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da, il milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde Bilim Kafe etkinlikleri hayata geçirildi. Lise öğrencilerilerinin katılım gösterdiği etkinlikler, illerde bulunan konferans salonlarında yapıldı

Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik 'Gençlerde beslenmenin öğrenmeye etkisi', Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Önal ise 'Öğren ve geleceğini şekillendir' başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda bilimsel bilgiler sade ve anlaşılır bir dille aktarılırken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Etkinlikler, bölgedeki lise öğrencilerinin akademisyenlerle birebir iletişim kurarak bilimle ve üniversite hayatıyla daha yakından tanışmasına katkı sağladı.

'Bilim, üniversite içinde sınırlı kalmamalı'

Etkinliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, 'Bilimin üniversite içinde sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Yükseköğretim Kurulu'nun öncülüğünde hayata geçirilen 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle, Biruni Üniversitesi olarak ürettiğimiz bilgiyi toplumla ve özellikle gençlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

'Bilim insana dokunmak için yapılır'

Prof. Dr. Fatma Çelik ise gençlerin ilgisinin ve enerjisinin dikkat çekici olduğunu belirterek, 'Bugün dinlemeye hazır, söylenilenleri özümseyebilecek nitelikte bir toplulukla karşılaştık. Paylaştığımız küçük ipuçlarının, bu gençlerin geleceğinde önemli karşılıklar bulacağına inanıyorum. Bilim insana dokunmak için yapılır. Eğer topluma değmiyorsa, o bilim değildir' ifadelerini kullandı.

'Üniversiteyi halkla buluşturuyoruz'

Doç. Dr. Burak Önal, üniversitenin toplumla buluşmasının önemine dikkat çekerek, 'Üniversiteyi, yapılan çalışmaları ve bilimin içeriğini gençlere anlatabilmek çok kıymetli. Bu organizasyonlar sayesinde üniversiteyi halka buluşturuyoruz, kendimizi anlatabiliyoruz. Özellikle lise öğrencilerinde güçlü bir rol model arayışı var. Bu etkinliklerle buna katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Öğrencilerden aldığımız geri dönüşler de bunu doğruluyor' dedi.

Biruni Üniversitesi, ilerleyen günlerde 'Bilim Kafe' etkinliklerinin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan illerde devam edeceğini duyurdu.