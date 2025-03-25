Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra-Akçakese bölgesine yapmayı planladığı Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesisi, Ankara’da görüşüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Kandıra’da yapılması planlanan tesisin çevreye uygunluğunu değerlendirmek için 15’in üzerinde kurumdan görüş istedi. İlgili kurum ve kuruluşlar görüşlerini tamamlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teslim etti. ÇED raporuna ilişkin görüşler inceleme değerlendirme komisyonu toplantısında görüşüldü. Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem temsil etti.

Tesisin hayata geçirilmesiyle kentin atık sorununun çözülmesini sağlayacak

Kocaeli’de Sıfır Atık Projesi’nin Türkiye’ye örnek olacak şekilde yürütülmesine büyük önem verdiklerini belirten büyükşehir, tesisin hayata geçirilmesiyle kentin atık sorununun çözülmesini sağlayacaklarını dile getirdi. Bu kapsamda ÇED yönetmeliği kapsamında yürütülen süreçte inceleme değerlendirme kurulu toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda kurum kuruluşların görüşleri ve yapılması istenilen değişiklik talepleri alındı. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra nihai ÇED Raporu Bakanlığın sistemine yüklenecek ve sonrasında ise askı süreci başlayacak. Askı sürecinde gelen itirazların değerlendirilmesi neticesinde rapora son hali verilerek bakanlık onayına sunulacak.